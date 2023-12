Sienna Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sienna liegt bei 8, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 320,15) unter dem Durchschnitt (ca. 97 Prozent) liegt. Aus fundamentaler Sicht wird Sienna daher als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt Sienna interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Darüber hinaus weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Materialien" hat Sienna im vergangenen Jahr eine Rendite von -10 Prozent erzielt, was 1,31 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -11,31 Prozent, und Sienna liegt aktuell 1,31 Prozent darüber. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sienna-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,05 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,035 CAD liegt, was einer Abweichung von -30 Prozent entspricht. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Die Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt ebenfalls eine Abweichung von -30 Prozent, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird das Unternehmen daher in Bezug auf die einfache Charttechnik als "Schlecht" eingestuft.