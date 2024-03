Sienna Aktie: Augen auf!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Er normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25). Sienna weist einen RSI von 50 auf, was einer neutralen Bewertung entspricht. Auch der RSI25 liegt bei 50, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung für 25 Tage hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Ein weiterer Faktor bei der Aktienbewertung ist das Sentiment und der Buzz, also die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Sienna zeigt eine übliche Aktivität im Netz, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Allerdings deutet die Rate der Stimmungsänderung auf eine negative Veränderung hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Sienna im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Metalle und Bergbau eine Dividendenrendite von 0% aus, was 3,46 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Fundamental betrachtet weist Sienna ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 336,49 für Metalle und Bergbau als unterbewertet gilt. Somit erhält Sienna eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.