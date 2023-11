Siemens will neues Aktienrückkaufprogramm auflegen

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Siemens will ein neues Aktienrückkaufprogramm starten. Über fünf Jahre sollen für bis zu sechs Milliarden Euro Aktien zurückgekauft werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag in München mit. Das Programm soll direkt nach dem Ende des noch laufenden initiiert werden. Das aktuelle Aktienrückkaufprogramm sei zu 90 Prozent abgeschlossen, hieß es weiter. So habe Siemens bislang Aktien für 2,7 Milliarden Euro zurückgekauft./nas/jha/