Siemens: Potenzial von +25,30% - Kursziel 188,70 EUR

Die Siemens-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 188,70 EUR und damit um +25,30% über dem aktuellen Kursniveau.

• Am 14.07.2023 stieg die Aktie um +0,07%

• Die Bankanalysten sind zuversichtlich mit einem Guru-Rating von 4,10

• Bei Siemens raten neun Analysten zum Kauf und weitere 16 zum Halten

In den vergangenen fünf Handelstagen hat sich eine positive Entwicklung gezeigt: Mit einem Plus von insgesamt +4,31% gibt es Anlass für Optimismus am Markt. Doch wie bewerten die Experten diese Situation?

Das durchschnittliche Kursziel für Siemens beträgt aktuell 188,70 EUR. Sollte das eintreffen, hätten Investoren ein Potenzial von +25,30%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Meinung nach der jüngsten positiven Entwicklung des Aktienkurses.

