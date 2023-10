Siemens: Potenzial für Kursanstiege - 182,58 EUR im Visier

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Aktien von Siemens werden laut Analysten derzeit unterschätzt. Das tatsächliche Kursziel liegt um +31,58% höher als der gegenwärtige Wert.

• Siemens legte am 12.10.2023 um +0,38% zu.

• Das mittelfristige Kursziel von Siemens beträgt 182,58 EUR.

• Der Guru-Rating-Wert des Unternehmens bleibt unverändert bei 4,17.

Am letzten Handelstag stieg die Aktie von Siemens um +0,38%. Über die vergangenen fünf Handelstage hinweg ergibt sich ein Anstieg von +3,04%, was auf eine relativ optimistische Stimmung am Markt schließen lässt.

Obwohl einige Experten in den Bankhäusern einen solchen Anstieg erwartet haben könnten: Die allgemeine Stimmung ist eindeutig positiv.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für Siemens liegt bei 182,58 EUR.

Im Durchschnitt gehen Bankanalysten davon aus, dass das Unternehmen in naher Zukunft dieses Ziel...