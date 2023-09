Siemens: Potenzial für Kursanstieg um 37,24% auf €188,70

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Nach Ansicht von Experten ist die Aktie von Siemens derzeit unterbewertet. Das Mittelfrist-Kursziel liegt bei €188,70, was ein Plus von 37,24% gegenüber dem aktuellen Kurs bedeutet.

• Siemens notierte am 01.09.2023 mit einem Minus von -0,99%

• Analysten sehen das Kurspotenzial bei +37,24%

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,21

Gestern verzeichnete Siemens an der Börse einen Rückgang um -0,99%. Über die vergangenen fünf Handelstage hinweg – also eine gesamte Woche – ergab sich ein Verlust in Höhe von -0,36%. Insofern scheint der Markt aktuell relativ neutral zu sein.

Obwohl nicht alle Analysten diese Entwicklung erwarteten sind sie im Durchschnitt davon überzeugt , dass das wahre Kursziel des Unternehmens bei €188.70 liegt. Falls sie damit recht behalten sollten können Investoren eine mögliche Steigerung des...