Siemens: Potenzial für Kursanstieg auf 188,70 EUR

Die Aktienanalyse zeigt, dass die derzeitige Bewertung der Siemens-Aktie nach Ansicht der Analysten nicht korrekt ist. Das wahre Kursziel liegt bei einem Plus von +20,78% über dem aktuellen Preis.

• Am 26.06.2023 sank die Siemens-Aktie um -0,47%

• Der Durchschnittswert des mittelfristigen Kursziels beträgt 188,70 EUR

• Die durchschnittliche Guru-Bewertung bleibt mit 4,10 gleich

Die gestrige Entwicklung am Finanzmarkt brachte einen Verlust von -0,47% für Siemens. Dadurch ergibt sich insgesamt ein Ergebnis von -3,27% in den letzten fünf Handelstagen und somit eine negative Stimmung am Markt.

Obwohl das Wachstum weniger optimistisch war als erwartet haben Experten aktuell ein mittelfristiges Kursziel von 188,70 EUR für die Aktie prognostiziert.

Sollten sie damit Recht behalten würden Investoren langfristig eine Rendite von...