Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie des Münchner Konzerns Siemens ein Plus von 1,76% verbuchen. In den letzten fünf Tagen verzeichnete der Wert jedoch einen Rückgang um 3,96%, was auf eine momentane Pessimismus am Markt hindeutet.

Die Meinung der Bankanalysten ist dagegen positiver gestimmt. Sie sehen das mittelfristige Kursziel bei 188,70 EUR und prognostizieren damit ein Potenzial von +26,78%.

Von insgesamt 29 befragten Analysten stehen neun hinter einem klaren “Kauf” der Aktie. Weitere sechzehn haben sie als kaufenswert eingestuft und drei Experten halten sie für eine Halteposition geeignet. Lediglich einer rät zum Verkauf.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” zeigt ebenfalls grünes Licht mit einem unveränderten Wert von 4,14.

Fazit: Die aktuelle Einschätzung der Bankanalysten lässt sich als grundlegend...