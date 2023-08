Siemens: Potenzial für Anleger - Kursziel 188,70 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Siemens-Aktie ist nach Ansicht von Experten stark unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 188,70 EUR, was ein Plus von +38,34% bedeutet.

• Siemens erzielt am 25.08.2023 eine positive Entwicklung von +0,59%

• Das aktuelle Kurspotenzial beträgt demnach +38,34%

• Die Mehrzahl der Analysten bewertet die Aktie positiv mit einem “Kauf”-Rating

Am gestrigen Handelstag legte der Siemens-Konzern um den Wert von +0,59% zu und konnte bereits in der vergangenen Woche einen Aufwärtstrend verzeichnen (+1,10%). Eine positive Stimmung herrscht somit an der Börse.

Das mittelfristige Kursziel einer Investition in diese Aktien beläuft sich auf 188,70 EUR laut Durchschnittswerten zahlreicher Bankanalysten. Sollten diese Prognosen eintreffen, so würden Anleger ein beachtliches Rendite-Potenzial erhalten (+38.34%). Einig sind...