Siemens: Mittelfristiges Kursziel bei 188,70 EUR

Die Siemens-Aktie ist derzeit laut Analysten unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 188,70 Euro. Dies bedeutet ein Potenzial von +37,62% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Siemens am 08.09.2023 mit +0,48%

• Aktuelles Kurspotenzial: +37,62%

• Guru-Rating: 4,21 (gleich geblieben)

Das gestrige Handelsergebnis an der Börse zeigt einen Anstieg um +0,48%. In den letzten fünf Handelstagen betrug die Entwicklung -0,74%, was auf eine relativ neutrale Stimmung des Marktes hinweist.

Derzeit sind neun Analysten der Meinung, die Aktie sei ein starker Kauf und weitere siebzehn geben ihr das Rating “Kauf”. Drei Experten bewerten sie als “halten”.

Das positive Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,21.

