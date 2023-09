Siemens: Kursziel von 188,70 EUR prognostiziert

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Analysten sind sich einig – die Aktie von Siemens ist derzeit unterbewertet. Die Experten gehen davon aus, dass das wahre Kursziel bei 188,70 EUR liegt und somit ein Potenzial von +37,28% für Investoren besteht.

Gestern verzeichnete Siemens am Finanzmarkt eine negative Entwicklung mit -0,36%, was insgesamt zu einem Verlust von -1,02% in den letzten fünf Handelstagen führte. Diese Ergebnisse lassen den Markt pessimistisch erscheinen.

Aktuell gibt es neun Analystenmeinungen, die besagen, dass es sich hier um einen starken Kauf handelt. Darüber hinaus empfehlen weitere siebzehn Experten die Aktie zum Kauf und drei weitere halten das Wertpapier neutral.

Zusätzlich zum Guru-Rating von 4,21 bleibt auch der bewährte Trend-Indikator im positiven Bereich. Somit lässt sich zusammenfassen: Der Anteil an optimistischen...