Siemens: Kursziel von 188,70 EUR laut Bankanalysten

Die Siemens-Aktie ist nach Einschätzung der Analysten derzeit unterbewertet und könnte Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +19,32% eröffnen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 188,70 EUR.

• Siemens verliert am 09.06.2023 -0,39%

• Ergebnisse aus den vergangenen fünf Handelstagen belaufen sich auf -0,24%

• Der Anteil optimistischer Analysten beträgt +83,33%

Am Finanzmarkt hat die Aktie gestern eine negative Entwicklung von -0,39% erfahren und auch die Resultate aus den letzten fünf Handelstagen zeigen mit einem neutralen Trend keine klare Tendenz an. Allerdings sind neun Experten davon überzeugt, dass es sich lohnt in die Aktie zu investieren und sie als einen “starken Kauf” bewerten. Weitere 16 Analysten sehen das Potenzial für eine positive Entwicklung und stufen sie als “Kauf” ein. Vier Experten halten ihre...