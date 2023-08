Siemens: Kursziel von 188,70 EUR erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Aktie des Technologieriesen Siemens wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel beträgt 188,70 EUR und somit ein Potenzial von +37,72% im Vergleich zum aktuellen Wert.

• Siemens-Aktie mit -0,46% an der Börse

• Durchschnittliches Guru-Rating beläuft sich auf 4,14

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Siemens-Aktie einen Rückgang um -0,46%. In den vergangenen fünf Tagen fiel sie um insgesamt -1,75%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hinweist. Die Meinungen der Bankanalysten sind jedoch optimistischer.

Neun Experten sprechen sich für einen Kauf aus und weitere sechzehn empfehlen die Aktie zumindest zu halten. Lediglich ein Analyst rät aktuell zum Verkauf. Das durchschnittliche Guru-Rating bleibt weiterhin bei 4,14 Punkten bestehen.

Zusammenfassend zeigt sich also eine...