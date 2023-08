Siemens: Kursziel von 188,70 EUR - eine Steigerung um fast 40%

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Aktie von Siemens hat nach Angaben der Analysten gegenwärtig keine angemessene Bewertung. Das wahre Kursziel soll sich +39,67% vom aktuellen Wert entfernt befinden.

• Am 21. August 2023 legte die Siemens-Aktie um +0,52% zu

• Das Kursziel von Siemens beträgt 188,70 EUR

• Siemen’s Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,14

Gestern verzeichnete Siemens an der Börse ein Plus von +0,52%. Die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage – also einer vollständigen Woche – summieren sich jedoch auf einen Verlust von -1,86%. Der Markt scheint somit momentan relativ pessimistisch zu sein.

Ob die Bankanalysten mit einer solchen Entwicklung gerechnet haben? Es herrscht jedenfalls Einigkeit in ihrer Stimmungslage.

Das mittelfristige Kursziel für Siemens liegt aktuell bei 188,70 EUR.

Im Durchschnitt sind sich die Bankanalysten einig darüber,...