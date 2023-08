Siemens: Kursziel von 188,70 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Analysten sind der Meinung, dass die Aktie von Siemens derzeit unterbewertet ist. Das Kurspotenzial liegt bei +22,18% vom aktuellen Preis entfernt.

• Siemens: -0,35% am 01.08.2023

• Kursziel beträgt 188,70 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,14

Die gestrige Entwicklung des Unternehmens an der Börse zeigt einen Rückgang um -0,35%. In den letzten fünf Handelstagen hat sich jedoch ein positiver Trend ergeben und das Unternehmen profitierte davon mit einem Anstieg um +2,36%. Es scheint also optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für das Unternehmen wird im Durchschnitt auf 188,70 EUR geschätzt und bietet Investoren ein Potenzial von +22,18%, falls die Prognose stimmt. Einige Analysten teilen diese Einschätzung nicht trotz des jüngsten Aufwärtstrends.

9 Analysten raten aktuell zum Kauf der Aktie während weitere...