Siemens: Kursziel von 175,44 EUR in Sichtweite

Die Aktie von Siemens hat laut Analysten ein ungenutztes Potenzial. Das aktuell vom Markt bestimmte Niveau liegt um +12,32% unter dem wahrscheinlichen Zielwert.

• Am 23.05.2023 verlor die Aktie im Vergleich zum Vortag -1,09%

• Expertenschätzungen setzen das Kursziel bei 175,44 EUR an

• Der Guru-Rating-Wert für Siemens bleibt stabil bei 4,10 Punkten

Gestern gab es am Finanzmarkt eine negative Entwicklung der Siemens-Aktie (-1,09%). In der vergangenen Woche konnte jedoch ein positives Ergebnis von insgesamt +1,81% erzielt werden. Der Markt scheint also aktuell eher optimistisch gestimmt zu sein.

Obwohl die Bankanalysten diese Entwicklung nicht vorhergesehen haben dürften, ist ihre Meinung zur Aktie eindeutig: Das mittelfristige Kursziel wird auf durchschnittlich 175,44 EUR geschätzt. Damit ergibt sich laut ihrer Prognose ein...