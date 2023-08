Siemens: Das Kursziel liegt bei 188,70 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Aktie von Siemens konnte gestern am Finanzmarkt ein Plus von +1,04% verzeichnen. In den letzten fünf Handelstagen hat die Aktie jedoch insgesamt -1,30% an Wert verloren und der Markt scheint relativ pessimistisch zu sein.

Nichtsdestotrotz sind Bankanalysten der Meinung, dass die Siemens-Aktie aktuell nicht richtig bewertet ist. Im Durchschnitt schätzen sie das mittelfristige Kursziel auf 188,70 EUR ein – ein Potenzial für Investoren in Höhe von +38,42%.

Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem schwachen Trend in letzter Zeit. Von insgesamt 29 Analysten empfehlen immer noch 86,21%, die Aktie zumindest als Kauf oder starken Kauf einzustufen.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 4,14 unverändert positiv.