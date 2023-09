Siemens: Das Kursziel beträgt 188,70 Euro - ein Potenzial von über +41%

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Der gestrige Tag am Finanzmarkt brachte für Siemens eine negative Entwicklung um -0,33%. Insgesamt ergibt sich somit für das Unternehmen in den vergangenen fünf Handelstagen eine Bilanz von -2,87%, was auf pessimistische Stimmung im Markt hindeuten könnte.

Dennoch sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie unterbewertet sei und sehen das mittelfristige Kursziel bei 188,70 EUR. Dies würde Investoren ein Potential von über +41% bieten. Die positive Einschätzung wird durch 89,66% der Analysten geteilt.

Zusätzlich bekommt Siemens wieder das bewährte “Guru-Rating” mit einem Wert von 4,21. Insgesamt empfehlen neun Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere siebzehn als Kauf. Nur drei Experten gaben eine neutrale Bewertung ab (“halten”).