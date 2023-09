Siemens: Kursziel bei 188,70 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Aktie von Siemens erfreut sich derzeit einer positiven Entwicklung am Finanzmarkt. Gestern stieg sie um +1,71%, was in den letzten fünf Handelstagen einem Plus von +1,50% entspricht. Die Bankanalysten sind überzeugt davon, dass das wahre Kursziel der Siemens-Aktie bei 188,70 EUR liegt – eine Steigerung um +35,44% vom aktuellen Wert.

• Am 15.09.2023 legte die Aktie um +1,71% zu

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 188,70 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert mit einer Bewertung von 4,21

Zurzeit empfehlen neun Analysten einen starken Kauf und weitere siebzehn setzen auf ein Kauf-Rating mit optimistischer Einschätzung des Unternehmens. Drei Experten vergeben die Bewertung “halten”. Insgesamt sind somit +89,66% aller Analysten optimistisch gestimmt.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bestätigt diese positive...