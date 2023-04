Siemens: Kursziel bei 173,91 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Analysten sind der Meinung, dass die Aktie von Siemens aktuell nicht korrekt bewertet ist und das wahre Kursziel bei 173,91 EUR liegt. Das bedeutet ein mögliches Kursrisiko von -15,96%. Gestern wurde am Finanzmarkt eine neutrale Entwicklung von 0,00% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen konnte jedoch ein Plus von 1,97% erzielt werden. Die Stimmung im Markt scheint derzeit positiv zu sein.

Zusammenfassend:

– Aktuelle Bewertung als zu niedrig eingeschätzt

– Kursziel bei 173,91 EUR

– Neutrale Entwicklung gestern mit Plus in den letzten Tagen

– Positive Einschätzung im Markt