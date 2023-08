Siemens: Kurspotenzial von +36,90% - Bankanalysten bewerten Aktie als mittelfristig unterbewertet

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Am gestrigen Tag konnte die Siemens-Aktie eine positive Entwicklung von +0,61% verzeichnen. Innerhalb der vergangenen fünf Handelstage summiert sich das Plus auf insgesamt +2,56%. Die Stimmung am Markt ist demnach relativ optimistisch. Doch was sagen die Analysten?

Das mittelfristige Kursziel für Siemens liegt bei 188,70 EUR und bietet somit aktuell ein Potenzial von +36,90%. Eine Einschätzung, die nicht alle Experten teilen. Von insgesamt 29 Analysten empfehlen neun einen Kauf der Aktie und weitere 16 sehen sie ebenfalls positiv mit einem “Kauf”-Rating. Lediglich drei Experten sprechen eine neutrale Empfehlung aus (“halten”) und einer rät zum Verkauf.

Trotzdem bleibt das Guru-Rating stabil bei 4,14 Punkten (Guru-Rating ALT). Zusammengefasst zeigt sich also eine überwiegend positive Einschätzung zur aktuellen Bewertung der...