Siemens: Kurspotenzial von +14,23% - Zielkurs 175,44 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Der gestrige Handelstag beschert Siemens eine Kursentwicklung von +0,87%, während die Ergebnisse der letzten Woche insgesamt bei -3,88% liegen. Ein relativ pessimistischer Trend für den Finanzmarkt.

Doch was ist das wahre Potenzial der Aktie? Bankanalysten sind sich einig und sehen in Siemens ein mittelfristiges Kursziel von 175,44 EUR. Das bedeutet ein enormes Kurspotenzial von über +14%! Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund der jüngsten Entwicklung am Markt.

Aktuell sprechen sich neun Experten sogar für einen starken Kauf aus, während 16 weitere optimistisch bleiben und zur Aktie raten. Vier haben ihre Meinung auf “halten” beschränkt und nur einer empfiehlt einen Verkauf.

Insgesamt zeigt sich also eine positive Stimmung mit einem Anteil an optimistischen Analysten von +83%. Auch das bewährte...