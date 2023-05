Siemens: Kurspotenzial von +12,19%

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Aktie von Siemens wird derzeit nach Meinung von Analysten nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 175,44 EUR mit einem Potenzial von +12,19%. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung.

• Der gestrige Handelstag brachte eine Entwicklung von -0,19%

• Guru-Rating weiterhin bei 4,10

• 83,33% der Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf

In den vergangenen fünf Handelstagen erzielte Siemens eine positive Bilanz mit einem Anstieg um +0,60%. Dennoch bleibt der Markt neutral gestimmt. Neun Analysen sehen die Aktie als starken Kauf an und weitere 16 Experten raten zum Kauf. Vier weitere befinden sich in einer neutral positionierten Haltung und nur ein einziger Experte sieht einen Verkaufswert.

Das Guru-Rating veränderte sich seit letztem Mal nicht und blieb auf dem Niveau “Guru-Rating Alt”.