Siemens Healthineers: Das wahre Kursziel von 60,18 EUR

Aktuell wird die Aktie von Siemens Healthineers nach Meinung der Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 60,18 EUR, was einem Kurspotenzial von +4,77% entspricht.

• Am 03.05.2023 legte Siemens Healthineers um +1,23% zu

• Guru-Rating bleibt konstant bei 4,00

Gestern konnte das Unternehmen eine positive Kursentwicklung verzeichnen und erreichte eine Steigerung von +1,23%. In den letzten fünf Handelstagen stieg der Wert um insgesamt +2,75%, was für Optimismus am Markt sorgt.

Während sechs Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und weitere sechs mit “Kauf” bewerten,

halten sich sieben Experten eher neutral.

Keiner sieht jedoch einen Verkauf als notwendig an.

Das Guru-Rating ist weiterhin stabil bei 4,00.

In Anbetracht des positiven Trends ist es nicht verwunderlich, dass das wahre Kursziel aktuell...