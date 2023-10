Siemens Healthineers: Welches Kursziel wird erwartet? - 58,65 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Aktie von Siemens Healthineers wurde nach Ansicht von Analysten unterbewertet und das mittelfristige Kursziel liegt bei 58,65 EUR.

• Siemens Healthineers: Am 06.10.2023 um -2,16% gesunken

• Das aktuelle Kurspotenzial beträgt +23,08%

• Das Guru-Rating bleibt bei 3,93

Gestern hat die Aktie von Siemens Healthineers eine negative Entwicklung um -2,16% am Finanzmarkt erfahren. In den letzten fünf Handelstagen betrug die Gesamtentwicklung in einer vollständigen Woche -0,71%. Die Stimmung des Marktes scheint neutral zu sein.

Obwohl der Markt keine klare Tendenz aufweist sind Bankanalysten zuversichtlich für die Zukunft dieser Aktie. Im Durchschnitt schätzen sie das mittelfristige Kursziel auf 58,65 EUR ein. Wenn sich diese Meinung bewahrheitet gibt es Investoren eine Chance auf ein Potential von +23,08%. Allerdings ist nicht...