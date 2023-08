Siemens Healthineers: Potenzial von 30,77% - Kursziel bei 59,67 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Aktie von Siemens Healthineers hat kürzlich am Markt an Wert verloren. In den vergangenen fünf Handelstagen betrug das Minus insgesamt 3,47%. Die Stimmung im Markt ist dementsprechend pessimistisch.

Einige Analysten sind jedoch der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel von 59,67 EUR hat. Dies würde Investoren ein Potenzial von +30,77% eröffnen. Derzeit empfehlen sechs Analysten einen Kauf der Aktie und zwölf weitere sprechen eine Kaufempfehlung aus. Neun Experten sehen sie als “halten”. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,89.

Das Kurspotenzial für Siemens Healthineers wirkt vielversprechend – trotz des schwachen Trends in den letzten Tagen.

• Siemens Healthineers: Am 18.08.2023 mit -1,06%

• Das Kursziel von Siemens Healthineers liegt bei 59,67 EUR

• Guru-Rating:...