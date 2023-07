Siemens Healthineers: Kursziel von 60,18 EUR prognostiziert

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Aktie von Siemens Healthineers hat laut Analysten derzeit ein unangemessenes Bewertungsniveau. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt 60,18 EUR und bietet somit ein erwartetes Aufwärtspotential von +13,55% vom aktuellen Preisniveau aus.

• Am 28.07.2023 verzeichnete Siemens Healthineers einen Rückgang um -0,64%

• “Guru-Rating” liegt bei 3,96

• Laut Meinung von sechs Analysten ist die Aktie ein starker Kauf

In den letzten fünf Handelstagen konnte Siemens Healthineers eine positive Rendite von +3,76% erzielen und wurde am Vortag mit einem Verlust in Höhe von -0,64% gehandelt. Die Marktstimmung scheint trotzdem positiv zu sein.

Obwohl die Investmentbank-Analysten dem Unternehmen weiterhin wohlgesonnen sind und das Kurspotenzial als attraktiv empfinden (mit einer optimistischen Quote +73.08%), halten einige...