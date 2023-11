Siemens Healthineers: Kursziel von 58,14 EUR - Analysten sehen Potenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Healthineers":

• Siemens Healthineers: Am 28.11.2023 mit -0,70%

• Das Kursziel von Siemens Healthineers liegt bei 58,14 EUR

• Guru-Rating von Siemens Healthineers bleibt das selbe mit 3,93

Die Aktie von Siemens Healthineers wird derzeit laut Analysten unterbewertet und weist ein mögliches Kurspotenzial um +13,91% auf.

Am gestrigen Tag verzeichnete Siemens Healthineers an den Finanzmärkten einen Rückgang um -0,70%. Über die vergangenen fünf Handelstage hinweg belief sich die Gesamtperformance auf -0,47%, was auf eine relativ neutrale Markteinschätzung hindeutet.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt 58,14 EUR.

Laut Durchschnittseinschätzung der Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 58,14 EUR. Dies würde einer potenziellen Rendite von +13,91% entsprechen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung angesichts des jüngsten neutralen Trends.

Von insgesamt 30 bewertenden Experten empfehlen derzeit:

– 7 Analysten einen starken Kauf,

– 15 Analysten kaufen vorsichtig optimistisch,

– 7 Experteneinschätzungen tendieren zum Halten und

– nur noch eine Analyse spricht sich gegen den Kauf aus.

Somit zeigt sich weiterhin eine überwiegend positive Stimmung unter den Bewertenden in Höhe von +73,33%.

Die positiven Erwartungen werden durch das unveränderte “Guru-Rating” bestärkt – ein Indikator für langfristige Trendstabilität.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Siemens Healthineers-Analyse von 28.11. liefert die Antwort:

Wie wird sich Siemens Healthineers jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Siemens Healthineers Aktie

Siemens Healthineers: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...