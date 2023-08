Siemens Healthineers: Kurspotenzial von +28,10% - Zielkurs bei 59,67 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Healthineers":

Die Siemens Healthineers-Aktie wird derzeit nach Meinung von Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt demnach bei 59,67 EUR und eröffnet damit den Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +28,10%. Allerdings sind nicht alle Marktexperten dieser Ansicht.

• Aktuelle Entwicklung: Am 17.08.2023 mit -0,09%

• Guru-Rating bleibt konstant bei 3,89

• Positive Einschätzung: Anteil optimistischer Analysten bei +66,67%

In den vergangenen fünf Handelstagen hat sich der negative Trend fortgesetzt und die Aktie verlor insgesamt 1,42%. Gestern fiel sie um weitere -0,09%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hinweisen könnte.

Dennoch gibt es sechs Bankanalysten, die das Papier als starken Kauf empfehlen und zwölf Experten sehen darin immerhin noch eine Kaufgelegenheit. Neun Analysten haben sich dagegen für ein...