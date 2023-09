Siemens Healthineers: Kurspotenzial von +26,28% auf 59,16 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Healthineers":

Gestern hat die Siemens Healthineers-Aktie an der Börse ein Minus von -1,41% verbucht. In den letzten fünf Handelstagen konnten jedoch insgesamt +5,04% Zuwachs verzeichnet werden. Die Stimmung am Markt ist also derzeit relativ optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 59,16 EUR und bietet somit ein Potenzial von +26,28%. Doch nicht alle Analysten teilen diese Einschätzung nach dem positiven Trend in letzter Zeit. Von insgesamt 27 Bankanalysten empfehlen 6 die Aktie als starken Kauf und weitere 12 setzen sie auf “Kauf”. Lediglich einer bewertet sie mit “Verkauf”. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,85.

Zusammenfassend ergibt sich eine überwiegend positive Sichtweise seitens der Analysten mit einem Anteil von +66,67%, die mindestens noch optimistisch sind bezüglich des weiteren Verlaufs der Siemens...