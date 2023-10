Siemens Healthineers: Erreicht das Kursziel von 58,65 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Aktie von Siemens Healthineers hat am Finanzmarkt eine positive Wende genommen. Mit einem Anstieg um +1,70% konnte sie gestern ein neues Hoch erreichen und übertrifft damit das Ergebnis der vergangenen fünf Handelstage mit einer Steigerung von insgesamt +1,97%. Es scheint also so, als ob die aktuelle Stimmung eher positiv ist.

Das durchschnittliche Kursziel für Siemens Healthineers beträgt laut Bankanalysten 58,65 EUR – was einem mittelfristigen Potenzialgewinn von +20,70% entspricht. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Ansicht aufgrund des jüngsten Aufwärtstrends. Während sechs Analysten den Kauf empfehlen und vierzehn weitere optimistisch sind mit dem Rating “Kaufen”, halten sich acht Experten neutral mit dem Rating “Halten”.

Somit bleibt der Anteil der optimistischen Analysten bei beachtlichen +71,43%, was...