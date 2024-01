Siemens Healthineers Erfolg: Bedeutender Krebsbehandlungs-Auftrag gewonnen

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Healthineers":

Siemens Healthineers plant, mit seiner Sparte für Krebsmedizin in den nächsten zehn Jahren die Onkologie in der kanadischen Provinz Nova Scotia zu modernisieren und zu verbessern.

Siemens Healthineers setzt seine globale Expansion fort, indem es seine Onkologie-Sparte in Kanada ausbaut. Das Unternehmen hat eine zehnjährige Partnerschaft mit der staatlichen Nova Scotia Health geschlossen, die bis zu175 Millionen kanadische Dollar (120 Millionen Euro) in die Kassen des Medizintechnik-Konzerns spülen wird. Dies geht aus einer Pressemitteilung von Siemens Healthineers vom Donnerstag hervor. Die Partnerschaft hat das Ziel, die Behandlung von Krebspatienten in der Provinz Nova Scotia zu verbessern.

Durch die enge Zusammenarbeit sollen alle Schritte der Krebstherapie, vom Screening bis zur Nachsorge, beschleunigt werden. Dies wird dazu beitragen, das Gesundheitssystem in Nova Scotia effizienter zu gestalten.

Die Häufigkeit von Krebsfällen in der kanadischen Provinz ist alarmierend hoch und betrifft eine Million Einwohner. In Anbetracht dieser Tatsache begannen Nova Scotia Health und Varian vor einem Jahr damit, ein "zukunftsfähiges Ökosystem" für die Krebsversorgung aufzubauen.

Nun wird diese Zusammenarbeit weiter ausgebaut. Varian plant, im ersten Halbjahr eine Niederlassung in Halifax zu eröffnen, in der über 60 Mitarbeiter beschäftigt sein werden. Über die nächsten zehn Jahre wird Varian zusätzlich 50 Millionen kanadische Dollar für Löhne und Mieten in die Region investieren.

Diese Partnerschaft ist Teil einer Reihe ähnlicher Vereinbarungen, die Siemens Healthineers bereits mit anderen Krankenhauskonzernen und Gesundheitsdienstleistern geschlossen hat. Jedoch liegt der Fokus dieser Partnerschaften in der Regel auf dem Bereich der Bildgebung, wie MRT und CT. Mit der Erweiterung seiner Onkologie-Sparte wird Siemens Healthineers auch in diesem Bereich an Bedeutung gewinnen.

Die positive Nachricht beeinflusst auch den Aktienmarkt. Im nachbörslichen Handel an der Tradegate-Börse stieg der Wert der Siemens Healthineers-Aktie um 1,21 Prozent auf 51,80 Euro. Dies ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass Investoren diese strategische Partnerschaft als vielversprechende Entwicklung für das Unternehmen einschätzen.

Die Partnerschaft zwischen Siemens Healthineers und Nova Scotia Health ist ein eindrucksvolles Beispiel für die kontinuierliche Expansion des Unternehmens. Sie unterstreicht auch die Bedeutung, die Siemens Healthineers der Verbesserung der Gesundheitsversorgung weltweit beimisst. Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt in die Zukunft der onkologischen Behandlung in Kanada und wird sicherlich auch international Beachtung finden.

