Siemens Healthineers: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 59,67 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie von Siemens Healthineers eine Kursentwicklung von -0,72% und summiert somit in den vergangenen fünf Handelstagen auf +0,31%. Die Stimmung am Markt scheint aktuell relativ neutral zu sein.

Die Bankanalysten sind sich jedoch einig: Das wahre mittelfristige Kursziel für Siemens Healthineers liegt bei 59,67 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +30,74% gegenüber dem derzeitigen Stand. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten neutralen Trendentwicklung.

Insgesamt wird die Aktie von Siemens Healthineers positiv bewertet. Derzeit empfehlen 18 Experten den Kauf oder das Halten der Aktie. Lediglich 3 Analysten geben ein Verkaufsrating ab.

Das “Guru-Rating” hat zudem einen Wert von 3,89 und bleibt damit unverändert im Bereich des starken Kaufempfehlungen...