Siemens Healthineers: Analysten sehen Potential von +24,49%

Die Aktie von Siemens Healthineers hat sich in den letzten Tagen gut entwickelt. Gestern konnte das Unternehmen am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von +3,48% verzeichnen und die vergangene Handelswoche sogar mit einem Plus von 5,25% abschließen. Doch was sagen die Bankanalysten dazu?

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für Siemens Healthineers bei 59,16 EUR – ein Potential von satten +24,49%. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung.

Während 6 Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen und weitere 12 zu einem Kauf raten, halten sich 8 andere eher neutral und nur ein einziger ist der Ansicht, dass man besser verkaufen sollte. Insgesamt überwiegt mit einer Quote von +66,67% jedoch die optimistische Einschätzung.

Das bewährte “Guru-Rating” bleibt ebenfalls stabil bei einer Bewertung von 3,85...