Siemens Healthineers: Analysten sehen Kurspotenzial von +30,80% - Ziel bei 59,67 EUR

Die Aktie von Siemens Healthineers hat gestern am Finanzmarkt eine leicht negative Entwicklung verzeichnet und schloss mit einem Minus von 0,76%. In den letzten fünf Handelstagen konnte das Unternehmen jedoch ein Plus von 0,26% verbuchen. Die Marktstimmung ist derzeit neutral.

Dennoch sind die Bankanalysten der Ansicht, dass die Aktie unterbewertet ist. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 59,67 EUR – ein Potenzial für Investoren in Höhe von +30,80%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des aktuellen neutralen Trends.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt empfehlen sechs Analysten einen starken Kauf der Aktie und zwölf weitere bewerten sie als Kauf. Neun Experten haben sich neutral positioniert. Der Anteil der optimistischen Analysteneinschätzungen liegt somit bei +66,67%.

Das “Guru-Rating” bleibt...