Siemens Healthineers: Analysten sehen Kurspotenzial von +19,33% - Kursziel bei 60,69 EUR

Die Aktie von Siemens Healthineers hat gestern eine positive Entwicklung am Finanzmarkt hingelegt und stieg um +0,32%. In den vergangenen fünf Handelstagen musste das Unternehmen hingegen einen Rückgang von -2,23% verzeichnen. Die Stimmung am Markt ist daher aktuell eher pessimistisch.

Allerdings zeigen sich die Bankanalysten optimistischer und halten ein mittelfristiges Kursziel für Siemens Healthineers in Höhe von 60,69 EUR für realistisch. Dies würde einem Potenzial von +19,33% entsprechen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten schwächeren Kursentwicklung.

Aktuell empfehlen sechs Experten die Aktie als starken Kauf und weitere 13 setzen auf “Kauf”. Sieben Analysten bewerten das Papier mit “halten”. Das Guru-Rating bleibt stabil bei 3,96.

Fazit: Die Mehrheit der Analysteneinschätzungen...