Siemens Healthineers: Analysten rechnen mit einem Kurspotenzial von 17,17%

Die Aktie von Siemens Healthineers hat gestern an der Börse um 0,35% zugelegt. In den letzten fünf Handelstagen summiert sich das Plus auf 1,30%. Das aktuelle Kursziel für die Aktie liegt bei 60,18 EUR. Dies entspricht einem mittelfristigen Potenzial von +17,17%.

• Am 24.07.2023 stieg die Aktie um +0,35%

• Das Kursziel beträgt zurzeit 60,18 EUR

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 3,96

Trotz dieser positiven Prognose sind nicht alle Analysten überzeugt. Während sechs Experten die Aktie als klaren Kauf empfehlen und weitere dreizehn sie als kaufenswert einstufen (Rating “Kauf”), bewerten sieben Experten Siemens Healthineers neutral (“halten”). Insgesamt sind jedoch mehr als drei Viertel aller Analysten optimistisch gestimmt.

Quelle: Eigenanalyse