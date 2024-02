Siemens Healthineers Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die Einschätzung von Aktienkursen hängt nicht nur von harten Faktoren wie Bilanzdaten ab, sondern auch von weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben sich daher die Aktie von Siemens Healthineers auf sozialen Plattformen angesehen und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Auch in den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage wurden vor allem positive Themen über das Unternehmen angesprochen. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

Zusätzlich zu dieser Analyse wurden auch Handelssignale berücksichtigt. Dabei ergibt sich auf der Ebene der Handelssignale eine "Schlecht" Bewertung. Insgesamt wird Siemens Healthineers hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum wurden ebenfalls beobachtet. Dabei hat die Aktie nur wenig Aktivität gezeigt, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und eine "Schlecht"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat laut Messung kaum Änderungen aufgewiesen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung für Siemens Healthineers in diesem Punkt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Siemens Healthineers ergibt sich eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI, da dieser aktuell bei 23,81 Punkten liegt und somit anzeigt, dass die Aktie überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt eine Einstufung als "Gut", da der Kurs der Aktie um +6,82 Prozent über dem GD200 verläuft. Auf Basis des GD50 ergibt sich hingegen eine Abweichung von +1,9 Prozent, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.