Siemens Healthineers: Aktie unterbewertet - Kursziel bei 59,16 EUR

Die Aktie von Siemens Healthineers zeigt derzeit eine neutrale Entwicklung. Gestern lag die Kursentwicklung am Finanzmarkt bei -0,89%, während in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +0,02% verzeichnet wurde.

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel von Siemens Healthineers auf 59,16 EUR geschätzt. Sollte dieses Ziel erreicht werden, würde sich für Investoren ein Potenzial in Höhe von +23,95% eröffnen. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Einschätzung gefolgt und teilen diese Meinung nicht.

Dennoch empfehlen insgesamt 20 Analysten die Aktie als Kauf oder halten sie zumindest für attraktiv genug zum Halten. Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,93 unverändert gut.

Fazit: Obwohl es auch kritische Stimmen gibt ist das Gesamtbild positiv und lässt einen optimistischen Blick auf die Zukunft zu.