Siemens Healthineers Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Der Aktienkurs von Siemens Healthineers verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 12,08 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" im Durchschnitt um -11,28 Prozent, was einer Outperformance von +23,36 Prozent für Siemens Healthineers entspricht. Der gesamte "Gesundheitspflege"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -11,56 Prozent, wobei Siemens Healthineers um 23,64 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance wurde dem Unternehmen in beiden Bereichen ein "Gut"-Rating verliehen.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist Siemens Healthineers ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 38 auf. Vergleichbare Unternehmen in der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" haben im Durchschnitt ein KGV von 111. Dies deutet darauf hin, dass Siemens Healthineers aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist, was eine "Gut"-Einschätzung seitens der Redaktion in dieser Kategorie zur Folge hat.

Die Dividendenrendite von Siemens Healthineers liegt bei 1,8 Prozent, was 4,2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6 Prozent liegt. Somit wird die Aktie im Vergleich als eher unrentabel bewertet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Siemens Healthineers liegt der RSI auf 7-Tage-Basis bei 30,3 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 42,6, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Insgesamt erhält das Siemens Healthineers-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.