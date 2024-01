Siemens Healthineers Aktie: Was soll das denn werden?

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Aktie von Siemens Healthineers schneidet in verschiedenen Kategorien gut ab, wie aus der Analyse von Sentiment und Buzz hervorgeht. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet kaum Änderungen und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Siemens Healthineers daher ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Im Branchenvergleich erzielte Siemens Healthineers in den letzten 12 Monaten eine Performance von 18,25 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +25,98 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor konnte Siemens Healthineers mit einer Überperformance von 25,5 Prozent punkten, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von Siemens Healthineers ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 38 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 103,51) unter dem Durchschnitt liegt und somit eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Bei der Dividende ergibt sich jedoch ein anderer Eindruck. Die Dividendenrendite von Siemens Healthineers liegt bei 1,99 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,04 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Insgesamt zeigt die Aktie von Siemens Healthineers eine gute Performance in verschiedenen Bereichen, jedoch ist bei der Dividende Vorsicht geboten.