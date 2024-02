Siemens Healthineers Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Healthineers":

Die aktuelle technische Analyse der Siemens Healthineers zeigt, dass der Kurs von 52,52 EUR um +4,21 Prozent vom GD200 (50,4 EUR) entfernt ist, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 52,43 EUR, was einem Abstand von +0,17 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Neutral"-Signal bedeutet. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Neutral" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat Siemens Healthineers im letzten Jahr eine Rendite von 12,08 Prozent erzielt, was 24,52 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt -12,53 Prozent, und Siemens Healthineers liegt aktuell 24,61 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite für Siemens Healthineers beträgt 1,8 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert (1,54) liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Siemens Healthineers eingestellt waren. Es gab 12 positive und ein negatives Signal, während an einem Tag keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Siemens Healthineers daher eine "Gut"-Einschätzung. Es wurden auch sechs Handelssignale identifiziert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Siemens Healthineers von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.