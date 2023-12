Siemens Healthineers Aktie: Was hat das für den Kurs zu bedeuten?

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Healthineers":

Siemens Healthineers wird von Analysten als unterbewertet angesehen, wobei das wahre Kursziel etwa 12,63% über dem aktuellen Kurs liegt. Am 21.12.2023 verzeichnete das Unternehmen einen Rückgang um 0,45%. Das Kursziel für Siemens Healthineers liegt bei 59,67 EUR, und das Guru-Rating bleibt stabil bei 4,07.

Aktuelle Entwicklung

Am Vortag verzeichnete Siemens Healthineers einen Rückgang von 0,45% an den Finanzmärkten. In den letzten fünf Handelstagen, entsprechend einer vollständigen [...] Hier weiterlesen