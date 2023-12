Siemens Healthineers Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während 70 bis 100 als „überkauft“ gelten und dazwischen als neutral. Der RSI der Siemens Healthineers liegt bei 62,31, was als „neutral“ eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 29,34 und deutet auf eine „gute“ Bewertung hin.

In Bezug auf die technische Analyse steht der Kurs der Siemens Healthineers bei 52,52 EUR und ist damit um +6,99 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von „gut“. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +4,33 Prozent, wodurch die Einstufung als „neutral“ erfolgt. Insgesamt wird die Aktie für beide Zeiträume aus charttechnischer Sicht als „gut“ bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor „Gesundheitspflege“ hat die Siemens Healthineers im vergangenen Jahr eine Rendite von 5,82 Prozent erzielt. Dies ist ein Plus von 8,78 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt (-2,97 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite in der Branche „Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör“ liegt bei -16,64 Prozent, wobei die Siemens Healthineers aktuell 22,45 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem „gut“ bewertet.

Die Anlegerstimmung bei Siemens Healthineers in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. In den letzten zwei Wochen wurden hauptsächlich positive Themen in den Diskussionen erwähnt, was zu einer Gesamtbewertung von „gut“ führt. Darüber hinaus zeigen berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien 5 negative und 0 positive Signale, was zu einer „schlecht“ Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich eine Bewertung der Anlegerstimmung von „gut“.