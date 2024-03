Siemens Healthineers Aktie: War das schon alles?

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Healthineers":

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Siemens Healthineers in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität gezeigt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Siemens Healthineers liegt derzeit bei 44,57 Punkten und zeigt somit an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI25 zeigt mit einem Wert von 36,69 ebenfalls keine überkauften oder überverkauften Signale, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Die Dividendenrendite von Siemens Healthineers beträgt derzeit 1,8%, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,11%. Aufgrund dieser Differenz von 4,32 Prozentpunkten wird die Dividende als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um Auf- oder Abwärtstrends zu erkennen. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt aktuell bei 50,32 EUR, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 55,5 EUR liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt nahe dem letzten Schlusskurs und führt daher zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird Siemens Healthineers aufgrund dieser Analysen mit einem "Neutral"-Rating versehen.