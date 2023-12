Siemens Healthineers Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die Siemens Healthineers AG verzeichnet derzeit einen Kurs von 52,6 EUR, was einer Entfernung von +4,16 Prozent vom GD200 (50,5 EUR) entspricht. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht eine neutrale Position. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 50,28 EUR. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Neutral"-Signal aufweist, da der Abstand +4,61 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit einen Wert von 38 auf. Dies bedeutet, dass die Börse 38,99 Euro für jeden Euro Gewinn von Siemens Healthineers zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche werden 63 Prozent weniger gezahlt, was auf eine Unterbewertung hindeutet. Demnach wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um Siemens Healthineers wurden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet. Dabei deutet die mittlere Diskussionsintensität auf eine "Neutral"-Einstufung hin, während die positive Änderung der Stimmungsrate eine Einschätzung als "Gut"-Wert rechtfertigt. Insgesamt ergibt sich somit für Siemens Healthineers in diesem Punkt die Einstufung als "Gut".

Im Branchenvergleich hinsichtlich der Aktienkursentwicklung hat Siemens Healthineers eine Rendite von 18,25 Prozent erzielt, was 27 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem "Gesundheitspflege"-Sektor liegt. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" verzeichnete eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -7,86 Prozent, wobei Siemens Healthineers mit 26,11 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.