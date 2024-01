Siemens Healthineers Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Healthineers":

Die technische Analyse der Siemens Healthineers-Aktie zeigt eine Abweichung von +2,99 Prozent des aktuellen Kurses von 51,98 EUR im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 50,47 EUR. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso verhält es sich beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 52,15 EUR, der nur um -0,33 Prozent vom aktuellen Schlusskurs abweicht, und somit auch eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" erzielte die Siemens Healthineers-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,08 Prozent, was 24,24 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -12,26 Prozent, und Siemens Healthineers übertrifft diesen Wert um 24,34 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv gegenüber Siemens Healthineers. Positivität dominierte die Diskussionen in den vergangenen Tagen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt, trotz einiger berechenbaren Handelssignale aus den sozialen Medien, die auf eine "Schlecht" Empfehlung hindeuten.

Fundamental betrachtet beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 38,77 und liegt damit 65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 109. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.