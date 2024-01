Siemens Healthineers Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Aktie von Siemens Healthineers hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,25 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Sektor "Gesundheitspflege" eine Überperformance von 25,68 Prozent darstellt. Der Durchschnitt für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt -7,92 Prozent, wobei Siemens Healthineers aktuell 26,18 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser starken Leistung wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Siemens Healthineers-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 50,52 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 51,36 EUR liegt, was einer Abweichung von +1,66 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine ähnliche Bewertung, wodurch die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende weist Siemens Healthineers derzeit eine Dividendenrendite von 1,99 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Differenz zur Branche beträgt -4,05 Prozent, weshalb die Aktie in Bezug auf ihre Dividendenpolitik als "Schlecht" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Siemens Healthineers-Aktie auf kurzfristiger Basis als überkauft eingestuft wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf längerfristiger Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft, was zu einer gemischten Bewertung führt. Insgesamt erhält Siemens Healthineers daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.