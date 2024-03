Siemens Healthineers Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv in Bezug auf das Unternehmen Siemens Healthineers. Laut statistischen Auswertungen basierend auf historischen Daten war die Diskussion an acht Tagen von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Basierend auf diesen Informationen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut".

In den letzten zwei Wochen wurden statistische Auswertungen durchgeführt, die einen Überhang von Verkaufssignalen ergaben. Es wurden insgesamt 7 "Schlecht"-Signale und kein "Gut"-Signal auf der Basis der Kommunikation ermittelt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar drehen und je nach Diskussionsintensität ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Siemens Healthineers wurde langfristig eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum verändert, wodurch das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls "Neutral" ausfällt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitswesen liegt Siemens Healthineers mit einer Rendite von 15,45 Prozent deutlich darüber. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" verzeichnete im Durchschnitt eine Rendite von -9,64 Prozent, wobei Siemens Healthineers mit 25,1 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt das aktuelle KGV von Siemens Healthineers 41. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche ein KGV von 99. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Siemens Healthineers damit unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.