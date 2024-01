Siemens Healthineers Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Siemens Healthineers-Aktie verzeichnet derzeit einen gleitenden Durchschnittskurs von 50,55 EUR, während der eigentliche Kurs bei 52,62 EUR liegt. Dies führt zu einer positiven Distanz von +4,09 Prozent zum GD200 und wird daher als "Neutral" bewertet. In den letzten 50 Tagen betrug der GD50 51,06 EUR, was einer Distanz von +3,06 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 38,77, was 64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 107 liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Gesundheitspflege-Branche verzeichnet Siemens Healthineers eine Rendite von 12,08 Prozent, was mehr als 20 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör hingegen weist eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -7,62 Prozent auf. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Siemens Healthineers-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (49,72 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (52,95) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Insgesamt wird Siemens Healthineers aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien mit einer Gesamtnote von "Neutral" bewertet.